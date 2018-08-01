Украина Власть готовит новые ограничения для евробляхеров

2018-08-01 17:10 96

 

Во властных кабинетах всерьез начали обсуждать вопрос о временной регистрации «евроблях», что позволит определить реальное их количество, а также идентифицировать «владельцев». Об этом на своей странице в Facebook сообщил автоюрист Владимир Караваев, передает UBR.

По словам правозащитника, для таких автомобилей может быть введен ряд ограничений, в частности на отчуждение, передачу в пользование или управление другим лицам, выезд за рубеж, работу по найму и в такси. И, конечно же, учащенный техконтроль.

«На этом история может завершиться - больше никаких привилегий, в том числе и по цене растаможки», — подметил Караваев.

В то же время, говорят эксперты, обязанность регистрировать иностранные авто, находящиеся в Украине есть и сейчас. В ПДД говориться, что транспортное средство, находящееся в международном движении на территории Украины более двух месяцев, должно быть временно зарегистрировано в уполномоченном органе МВД, кроме транспортных средств, принадлежащих иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые находятся в Украине на отдыхе либо лечении по соответствующим путевкам или иным документам на определенный органами Государственной таможенной службы срок.

Напомним, в середине июля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроекты №8487 и №8488 по снижению стоимости растаможки автомобилей на европейских номерах.

Еще по теме

Выезд ребенка за границу: в Минюсте озвучили новые правила

2018-08-01 17:30 132

"Я спаррингую": Кличко готовится снова выйти в ринг

2018-07-31 21:00 624

Отравление Скрипалей: появились новые детали

2018-07-31 18:00 591

Власть препятствует прибытию участников крестного хода в Киев - УПЦ МП

2018-07-25 21:59 963

Еще новости в разделе "Украина"

Банки закроют счета и заблокируют депозиты подозрительным клиентам

2018-08-01 17:45 111

В Киеве более 60 человек отравились шаурмой: что известно

2018-08-01 17:36 123

Украинцев штрафами заставят утеплить дома

2018-08-01 17:31 114

Выезд ребенка за границу: в Минюсте озвучили новые правила

2018-08-01 17:30 132
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Банки закроют счета и заблокируют депозиты подозрительным клиентам 2018-08-01 17:45 111
В Киеве более 60 человек отравились шаурмой: что известно 2018-08-01 17:36 123
Украинцев штрафами заставят утеплить дома 2018-08-01 17:31 114
Выезд ребенка за границу: в Минюсте озвучили новые правила 2018-08-01 17:30 132

Лента

17:45 Банки закроют счета и заблокируют депозиты подозрительным клиентам
17:42 Усик отказался от звания Героя Украины и готов выйти на бой с хейтерами
17:36 В Киеве более 60 человек отравились шаурмой: что известно
17:32 В деле Савченко случился новый поворот: что ей грозит
17:31 Украинцев штрафами заставят утеплить дома
17:30 Выезд ребенка за границу: в Минюсте озвучили новые правила
17:26 Трамп прокомментировал суд над Манафортом
17:24 В Украине началось отключение аналогового телевидения
17:19 Курс валют на 1 августа: гривна продолжает падение
17:10 Власть готовит новые ограничения для евробляхеров