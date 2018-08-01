Украина Власть готовит новые ограничения для евробляхеров

2018-08-01 17:10 96

Во властных кабинетах всерьез начали обсуждать вопрос о временной регистрации «евроблях», что позволит определить реальное их количество, а также идентифицировать «владельцев». Об этом на своей странице в Facebook сообщил автоюрист Владимир Караваев, передает UBR.

По словам правозащитника, для таких автомобилей может быть введен ряд ограничений, в частности на отчуждение, передачу в пользование или управление другим лицам, выезд за рубеж, работу по найму и в такси. И, конечно же, учащенный техконтроль.

«На этом история может завершиться - больше никаких привилегий, в том числе и по цене растаможки», — подметил Караваев.

В то же время, говорят эксперты, обязанность регистрировать иностранные авто, находящиеся в Украине есть и сейчас. В ПДД говориться, что транспортное средство, находящееся в международном движении на территории Украины более двух месяцев, должно быть временно зарегистрировано в уполномоченном органе МВД, кроме транспортных средств, принадлежащих иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые находятся в Украине на отдыхе либо лечении по соответствующим путевкам или иным документам на определенный органами Государственной таможенной службы срок.

Напомним, в середине июля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроекты №8487 и №8488 по снижению стоимости растаможки автомобилей на европейских номерах.