Мир Сценарист "Шерлока" и "Доктора Кто" приступил к сериалу "Жена путешественника во времени"

2018-08-03 21:35 99

Телеканал HBO планирует снять новый сериал "Жена путешественника во времени" на основе книги Одри Ниффенеггер.

Как сообщает THR, над адаптацией сценария работает Стивен Моффат ("Шерлок", "Доктор Кто").

"Я читал книгу Одри много лет назад и моментально влюбился. Одну из серий "Доктора Кто" (The Girl In The Fireplace), я писал как прямой ответ на этот роман. Когда в следующем романе Одри написала, как один из персонажей смотрит именно эту серию, я понял, что она все поняла. Все эти годы я ждал шанса адаптировать роман, и вот мечта сбывается", - сказал Моффат.

Напомним, в 2009 году "Жену путешественника во времени" уже адаптировали для больших экранов - в главных ролях снялись Эрик Бана и Рейчел МакАдамс.

Бана сыграл библиотекаря Генри со странным заболеванием, которое заставляет его непроизвольно перемещаться во времени. Ему повезло повстречать Клэр (МакАдамс), которая стала его женой несмотря на то, что Генри практически не способен оставаться в том же времени и месте, что и его жена.

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