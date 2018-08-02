фото-видео фото Кислотные цвета и металл: 42-летняя Милла Йовович стала лицом новой коллекции Balmain

2018-08-03 22:12 183

Творческий директор бренда Оливье Рустен использовал в новой коллекции эстетику 80-х. Он сразу же усмотрел в главной героине "Пятого элемента" и "Обители зла" идеальную модель для воплощения в жизнь его сексуальных образов.

Знаменитая голливудская актриса с украинскими корнями снялась в фотосессии и рекламном ролике для французского модного Дома.

Йовович в свои сорок два года воплотила в жизнь сексуальный образ новой коллекции Balmain. Кислотные цвета и металлические оттенки идеально подошли актрисе.

Как признал Оливье Рустен, он вдохновлялся sci-fi эстетикой, используя в новой коллекции стиль 80-х. По его словам, только изысканная и небанальная Йовович идеально подходила на роль модели в этой линейке одежды.