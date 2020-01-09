Мир фото Милла Йовович во время беременности набрала более 20 кг и сделала откровенные признания

2020-01-10 22:12 156

Голливудская мегазвезда украинского происхождения Милла Йовович находится на девятом месяце беременности. В сети появились фото 44-летней актрисы, на которых видно, что она располнела.

Сама знаменитость призналась, что поправилась на 22 килограмма, беременность ей дается нелегко. У нее сильные отеки конечностей и ей тяжело ходить.

"С каждым днем становится все сложнее ходить, но я счастлива, что беременность проходит хорошо, а малышка развивается нормально. Она должна появиться на свет в срок", - поделилась Йовович в соцсетях.

Актриса все же старается много гулять. В одну и таких прогулок по Беверли-Хиллз ее и подловили папарацци. На снимках звезда запечатлена с мужем, режиссером Полом Андерсоном и со старшей дочерью Полой.

При этом Йовович признавалась, что во время беременности ни в чем себе не отказывает, не придерживается диеты и практически не занимается спортом.

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Мир

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