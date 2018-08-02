Украина В Кабмине рассказали о следующем этапе пенсионной реформы

2018-08-02 19:30 288

Повышение пенсий людям, которые имели большой трудовой стаж, но низкую зарплату, состоится уже в этом году. Об этом сказал вице-премьер-министр Павел Розенко, передает "Урядовий портал".

По его словам, следующий этап пенсионной реформы - повышение пенсий людям, которые имели большой страховой стаж, но низкую зарплату. "Повышение пенсий тем людям, которые имеют большой трудовой стаж и маленькие заработные платы, с которыми они выходили на пенсию, и поэтому имеют небольшие пенсионные выплаты - это следующий этап пенсионной реформы. В частности, необходимо внести изменения в действующее законодательство. Есть обращение президента Украины к правительству по этому поводу, есть соответствующие инициативы правительства", - рассказал он.

Также отметил, что в Кабинете министров нет дискуссии, нужно повышать пенсии или нет. "Все зависит от финансовых возможностей украинской экономики, от наличия финансового ресурса Пенсионного фонда Украины", - заявил Розенко.