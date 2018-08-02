Украина С лицом Вирастюка: в Киеве открыли памятник богатырю Илье Муромцу

2018-08-02 18:00 159

 

Очевидцы открытия памятника богатырю Илье Муромцу в киевском парке Муромец 2 августа обратили внимание на сходство исторической фигуры и украинского стронгмена Василия Вирастюка.

Как стало известно ранее, Вирастюк действительно являлся моделью для изготовления памятника, для этого стронгмен провел не один час в мастерской с авторами новой городской фигуры. Однако в итоге изготовленный Илья Муромец оказался копией известного украинца. Первое видео из парка публикует в Facebook портал "Новое время".

Во время открытия памятника мэр города Виталий Кличко объяснил место расположения новой достопримечательности.

"Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть. Поэтому Муромец будет стоять здесь, на историческом месте, где когда-то располагалась богатырская застава", - заявил он.

По словам мэра, памятник для обновленного одноименного парка создали за деньги меценатов. В будущем в парке можно будет отдохнуть и посетить различные культурные и праздничные мероприятия.

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