Украина Супрун рассказала о бесплатных услугах семейного врача

2018-08-04 13:30 183

И. о. главы Министерства здравоохранения Украины Уляна Супрун заявила, что 100% услуг первичной помощи, которые оказывает семейный врач, терапевт или педиатр, оплачиваются медучреждениям из средств налогоплательщиков, то есть из государственного бюджета. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, в список входят не только все услуги, которые оказывают врачи первичной медицинской помощи, но и базовые анализы и исследования. То есть, бесплатно можно пройти электрокардиограмму, быстрый тест на тропонин, быстрый тест на беременность, измерить артериальное давление и вес.

"Каждый из этих анализов можно пройти по назначению вашего семейного врача, терапевта или педиатра в учреждении здравоохранения, где он ведет прием. Другие исследования и анализы по необходимости выполняются по направлению лечащего врача в поликлиниках или больницах", - отметила Супрун.