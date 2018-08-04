Украина Супрун рассказала о бесплатных услугах семейного врача

2018-08-04 13:30 183

 

И. о. главы Министерства здравоохранения Украины Уляна Супрун заявила, что 100% услуг первичной помощи, которые оказывает семейный врач, терапевт или педиатр, оплачиваются медучреждениям из средств налогоплательщиков, то есть из государственного бюджета. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, в список входят не только все услуги, которые оказывают врачи первичной медицинской помощи, но и базовые анализы и исследования. То есть, бесплатно можно пройти электрокардиограмму, быстрый тест на тропонин, быстрый тест на беременность, измерить артериальное давление и вес.

"Каждый из этих анализов можно пройти по назначению вашего семейного врача, терапевта или педиатра в учреждении здравоохранения, где он ведет прием. Другие исследования и анализы по необходимости выполняются по направлению лечащего врача в поликлиниках или больницах", - отметила Супрун.

Еще по теме

Отравление грибами - симптомы, признаки и советы Минздрава по первой помощи

2018-07-30 15:16 453

Почти 14 млн украинцев уже подписали декларации с семейными врачами

2018-07-30 10:43 927

Супрун рассказала, сколько времени нужно спать днем

2018-07-24 20:30 2334

У Супрун признали, что в Украине сегодня не хватает почти 40 тысяч врачей

2018-07-20 19:33 906

Еще новости в разделе "Украина"

Украинам пообещали автоматическую систему взвешивания машин в движении

2018-08-04 11:00 186

Сегодня в центре Киева закроют на вход и выход сразу три станции метро

2018-08-03 16:27 390

КАРТА В Киеве до конца августа частично перекрыли движение по Южному мосту

2018-08-03 15:16 411

КАРТА Ситуация на Донбассе: сепаратисты бьют из гранатометов, четверо раненных

2018-08-03 12:13 330
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украинам пообещали автоматическую систему взвешивания машин в движении 2018-08-04 11:00 186
Сегодня в центре Киева закроют на вход и выход сразу три станции метро 2018-08-03 16:27 390
КАРТА В Киеве до конца августа частично перекрыли движение по Южному мосту 2018-08-03 15:16 411
КАРТА Ситуация на Донбассе: сепаратисты бьют из гранатометов, четверо раненных 2018-08-03 12:13 330

Лента

12:00 Путин подписал скандальный законопроект Госдумы
11:00 Украинам пообещали автоматическую систему взвешивания машин в движении
10:30 Ушли последние: Крым настиг новый удар, раскрыта роль санкций
10:00 Александр Усик признался, что подарил боксерские перчатки митрополиту Онуфрию
09:30 Кубок Усика охраняет очень жесткий шпиц Снег
фото 22:12 Кислотные цвета и металл: 42-летняя Милла Йовович стала лицом новой коллекции Balmain
21:35 Сценарист "Шерлока" и "Доктора Кто" приступил к сериалу "Жена путешественника во времени"
фото 20:28 Итальянские гранды "Милан" и "Ювентус" обменялись ключевыми игроками атаки
19:34 Джулиан Ассанж вынужден покинуть посольство Эквадора, где скрывался с 2012 года
18:29 Трамп рассматривает вопрос о повышении пошлин на товары из Китая