Украина В Кабмине рассказали о размерах зарплат членов правительства

2018-08-05 10:18 105

Секретариат Кабинета министров опубликовал данные о зарплатах своих руководящих работников.

К примеру, стало известно, сколько зарабатывают вице-премьер-министры после уплаты налогов.

Об этом сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Кабмина.

Так, например, первый вице-премьер-министр и министр экономического развития Степан Кубив получил в июне 35, 847 гривен, но изначальная зарплата была 44 тысячи, с нее он заплатил налогов 8, 683 гривны.

У министра регионального развития, строительства и ЖКХ, а также вице-премьер-министра Геннадия Зубко зарплата составила 24,611 тысячи. Всего ему насчитали зарплату в 43 тысячи гривен, но в налоги вычли 19 тысяч гривен, причем 10 тысяч министр добровольно отправил на благотворительность.

Вячеслав Кириленко, вице-премьер-министр получил 35 тысяч гривен, но всего ему насчитали 43 тысячи гривен, из зарплаты в налоги вычли 8, 492 тысяч гривен.

Вице-премьеру Владимиру Кистиону насчитали в июне 43 тыс. 841,82 грн, но после уплаты всех налогов он получил 35 тыс. 292,67 грн. Из начисленной заработной платы с Кистиона вычислили 8 тыс. 549,16 грн налогов.

В июне вице-премьер-министру Павлу Розенко начислили заработную плату в сумме 43 тыс. 801,09 грн. И после уплаты всех налогов (8 тыс. 541,21 грн) Розенко реально получил 35 тыс. 259,88 грн.

Вице-премьер-министру по вопросам европейской интеграции и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в июне насчитали 44 тыс. 434,9 грн заработной платы. Из начисленной суммы Климпуш-Цинцадзе оплатила 8 тыс. 664,81 грн налогов и реально получила в июне 35 тыс. 770,09 грн.