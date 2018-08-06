Украина Выписавший себе и своим людям премии на $46 млн глава Нафтогаза жалуется на угрозы

2018-08-07 09:12 120

Глава Нафтогаза Андрей Коболев пожаловался СМИ, что регулярно получает угрозы в свой адрес.

"Мне регулярно поступают разные угрозы. Повышение безопасности было запланировано давно. Какая из угроз стала последней, я даже сказать не могу", – сказал Коболев в интервью Экономической правде.

На уточняющий вопрос, имеют ли угрозы опосредованную связь с Россией, Коболев ответил: "Я не могу это комментировать".

ГРОЙСМАН ПОТРЕБОВАЛ ОТМЕНИТЬ ПРЕМИИ НА 46,3 МЛН ДОЛЛАРОВ РУКОВОДСТВУ НАФТОГАЗА

Ранее служба безопасности Нафтогаза повысила степень мер безопасности Коболева. Основное внимание было уделено предотвращению внешних угроз его жизни и здоровью, в связи с чем было принято решение о переходе на использование главой Нафтогаза бронированного автомобиля Cadillac Escalade.

КОБОЛЕВ УСТАЛ ПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУ? ГЛАВА НАФТОГАЗА ПОСТАВИЛ УЛЬТИМАТУМ ГРОЙСМАНУ

Напомним, в конце июля суд отменил штраф главе Нафтогаза в 7 млрд гривен. Было закрыто начатое Энергетической таможней дело о нарушении таможенных правил, а сам штраф был признан незаконным.