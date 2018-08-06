Украина Выписавший себе и своим людям премии на $46 млн глава Нафтогаза жалуется на угрозы

2018-08-07 09:12 120

Глава Нафтогаза Андрей Коболев пожаловался СМИ, что регулярно получает угрозы в свой адрес. 

"Мне регулярно поступают разные угрозы. Повышение безопасности было запланировано давно. Какая из угроз стала последней, я даже сказать не могу", – сказал Коболев в интервью Экономической правде.

На уточняющий вопрос, имеют ли угрозы опосредованную связь с Россией, Коболев ответил: "Я не могу это комментировать".

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Ранее служба безопасности Нафтогаза повысила степень мер безопасности Коболева. Основное внимание было уделено предотвращению внешних угроз его жизни и здоровью, в связи с чем было принято решение о переходе на использование главой Нафтогаза бронированного автомобиля Cadillac Escalade.

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Напомним, в конце июля суд отменил штраф главе Нафтогаза в 7 млрд гривен. Было закрыто начатое Энергетической таможней дело о нарушении таможенных правил, а сам штраф был признан незаконным.

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