Украина Осенью Wizz Air запустит новые маршруты из Украины в Польшу, Литву и Словакию - ЦЕНЫ

2018-08-07 10:13 198

В октябре 2018 года лоукостер Wizz Air запустит четыре новых маршрута из Украины в страны Евросоюза.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, с октября Wizz Air запустит четыре новых маршрута из аэропортов Львова и Харькова. В частности, с 28 октября запустят рейсы из Харькова во Вроцлав и Гданьск (Польша). Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

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Сообщается также, что с 29 октября Wizz Air запускает маршрут из Львова в Вильнюс (Литва), рейсы будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

Кроме того, с 30 октября из Львова запустят рейс в Братиславу (Словакия), рейсы будут выполнять три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

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