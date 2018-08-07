Украина фото На Привозе в Одессе массово отлавливают нелегалов из Китая, Вьетнама и Азербайджана

2018-08-07 12:43 159

В Одессе полиция задержала 17 нелегальных мигрантов. Люди были задержаны на рынках 7 километр и Привоз, сообщили в областной полиции

"При комплексно оперативно-профилактической отработке территорий промрынке 7 километр и Привоз в рамках спецоперации Мигрант за сутки выявлено и привлечено к ответственности 17 нелегальных мигрантов", - говорится в сообщении.

 Среди задержанных шесть человек прибыли из Вьетнама, пять - из Узбекистана, четверо - из Китая и двое - из Азербайджана.  Сотрудники Госмиграционной службы составили протоколы об административных правонарушениях.

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