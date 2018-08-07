Мир фото Устроившим покушение на Мадуро предъявили около десяти "расстрельных" обвинений

2018-08-07 13:44 123

Власти Венесуэлы обвинили причастных к покушению на президента Николаса Мадуро в терроризме и измене родине.

"Причастные к этому делу будут обвинены в измене родине и в неудавшейся попытке умышленного убийства против президента республики и раненых сотрудников Национальной гвардии", – заявил генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб.

ПОКУШЕНИЕ НА МАДУРО - В ВЕНЕСУЭЛЕ СРОЧНО АРЕСТОВАЛИ 11 ЖУРНАЛИСТОВ

Подозреваемым также предъявят обвинение в применении взрывного устройства на публичном мероприятии, терроризме, сговоре в преступных целях и финансировании терроризма.

МАДУРО ПОВЫСИЛ МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ В СТРАНЕ ДО 1,85 ДОЛЛАРА В МЕСЯЦ

Напомним, ранее злоумышленники совершили попытку покушения на диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, направив беспилотники со взрывчаткой к месту проведения парада в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Дроны удалось быстро вывести из строя, однако во время инцидента пострадали семеро силовиков.

США ОТРИЦАЕТ ПРИЧАСТНОСТЬ К ПОКУШЕНИЮ НА НИКОЛАСА МАДУРО