Украина КАРТА Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе массовое перемещение тяжелой техники

2018-08-07 14:45 93

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ за минувший месяц зарегистрировала на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей резкое увеличение количества тяжелого вооружения и военной техники.

Как сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации в Facebook, по сравнению с предыдущим месяцем, в июле СММ ОБСЕ зарегистрировала беспрецедентный - более чем 200 единиц, или в 8,5 раз - рост количества тяжелого вооружения и военной техники, обнаруженных на территории ОРДЛО.

В частности, обнаружено до двух танковых батальонов, два дивизиона артиллерии, дивизион буксируемых гаубиц, до ста единиц ББМ, средства противовоздушной обороны...

Сообщается, что 2 августа в подконтрольных сепаратистам районах на Донецком направлении беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ обнаружил две батареи реактивных систем залпового огня БМ-21 Град, две батареи 122 мм буксируемых гаубиц Д-30 и более 20 единиц бронетехники, которые двигались в составе колонн вне выделенных мест хранения вооружения.

В СММ отмечают, что такая активность вооруженных формирований привела к резкому росту количества нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения.