Украина Спасатели озвучили печальную статистику по смертности в водоемах Украины

2018-08-07 14:13 117

Как сообщает ГСЧС, за минувшие сутки на водоемах Украины погиб 21 человек. Пятеро из утонувших – дети. Трое из них утонули в реке Горынь в Ровенской области.

"В селе Бродовское… утонули две сестренки 12 и 13 лет. Об этом спасателям стало известно около семи вечера. Тело одной из них подняли на поверхность местные жители, а через несколько часов водолазы нашли и вторую девочку. В этот же день воды Горыни забрали еще одну детскую жизнь. В соседнем селе Антоновка утонул мальчик 2003 года рождения", – говорится в сообщении.

В пруду между селами Улашановка и Волица Славутского района Хмельницкой области водолазы нашли и извлекли из воды тело погибшего мальчика 2005 г.р., который утонул во время купания без присмотра взрослых.

Три случая утопления зафиксированы также в Кировоградской области. Еще по два – в Киеве, Винницкой и Полтавской областях.

По данным ГСЧС, сначала года в Украине уже утонуло 808 людей, из них 84 ребенка. При этом спасено 581 человек, в том числе 106 детей.