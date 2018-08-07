Украина В армии официально изменят воинское приветствие

2018-08-07 20:30 231

Президент Украины Петр Порошенко поручил ко Дню независимости Украины разработать законопроект о замене военного приветствия в армии. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак.

Документ изменит приветствие советского образца по типу "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаем!" на "Слава Украине! Героям слава!". Похожий законопроект, разработанный ранее, Полторак назвал сырым.

"Президент Украины поручил подготовить изменения в закон Украины, которым утверждаются воинские уставы. Это определяется в воинских уставах, как надо здороваться. Надеюсь, что после выхода с каникул депутаты примут это", - сказал он.

По словам министра обороны, новый законопроект уже практически готов. Субъектом законодательной инициативы будет президент Украины – Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил.

Министр также подтвердил, что во время военного парада в День Независимости в качестве воинского приветствия будет использоваться "Слава Украине!" "Мы как раз покажем, что это более украинское, более наше", - отметил министр.

Напомним, политический аналитик и блогер Ярослав Макитра выложил в Сети фото, на котором он запечатлел президента Украины в семейном кругу. Порошенко ужинает в ресторане, где его и заметил Макитра.