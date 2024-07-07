В Украине изменят графики: где и когда не будут отключать свет

В Украине с 9 по 24 июля во всех областях изменят графики отключений света. В каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений, в другие даты — по графикам облэнерго.
Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".
"Это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области. Такие измерения производятся ежегодно зимой и летом, позволяют более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны", — говорится в сообщении.
Когда в области не будет ограничений:
Отмечается, что благодаря таким измерениям можно увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии.
"Мы сможем определить, сколько именно сейчас, летом, потребляет каждая область без применения ограничений, и сколько каждой области требуется электроэнергии для жизнедеятельности. Полученные результаты учитывают изменения в численности населения и размещении предприятий. Анализ этих данных позволит в дальнейшем обеспечить более равномерный и корректный распределение имеющейся в системе мощности между регионами", — подчеркнули в компании.
В НЭК отмечают, что в случае повторения массированных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры и возникновения значительного дефицита доступной мощности в энергосистеме проведение режимных измерений будет перенесено к стабилизации ситуации.
Как сообщалось, в Украине будет отменено отключение света в части населенных пунктов. Речь идет о городах и селах на прифронтовых территориях.