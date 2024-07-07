Жизнь В Украине изменят графики: где и когда не будут отключать свет

2024-07-07 10:30

В Украине с 9 по 24 июля во всех областях изменят графики отключений света. В каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений, в другие даты — по графикам облэнерго.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

"Это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области. Такие измерения производятся ежегодно зимой и летом, позволяют более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны", — говорится в сообщении.

Когда в области не будет ограничений:

9 июля: Днепропетровская область;

10 июля : г. Киев;

11 июля : Киевская, Хмельницкая области;

12 июля : Донецкая, Черниговская, Одесская области;

16 июля : Запорожская, Винницкая, Ровенская области;

18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая область;

19 июля : Тернопольская; Полтавской, Херсонской, Закарпатской области;

23 июля : Черкасская, Харьковская, Николаевская области;

24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.

Отмечается, что благодаря таким измерениям можно увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии.

"Мы сможем определить, сколько именно сейчас, летом, потребляет каждая область без применения ограничений, и сколько каждой области требуется электроэнергии для жизнедеятельности. Полученные результаты учитывают изменения в численности населения и размещении предприятий. Анализ этих данных позволит в дальнейшем обеспечить более равномерный и корректный распределение имеющейся в системе мощности между регионами", — подчеркнули в компании.

В НЭК отмечают, что в случае повторения массированных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры и возникновения значительного дефицита доступной мощности в энергосистеме проведение режимных измерений будет перенесено к стабилизации ситуации.

Как сообщалось, в Украине будет отменено отключение света в части населенных пунктов. Речь идет о городах и селах на прифронтовых территориях.