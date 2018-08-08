Украина документ Обнародовано обращение Олега Сенцова о голодовке, врачах и Симферополе

2018-08-08 14:43 129

Украинский режиссер Олег Сенцов не будет прекращать голодовку даже несмотря на то, что его состояние сильно ухудшилось.

Об этом говорится в обращении украинца, которое опубликовал его адвокат Дмитрий Динзе на своей странице в Facebook.

Также Сенцов прокомментировал свою возможную транспортировку в Симферополь.

"Мне вряд ли позволят перевод в Симферополь. А если и позволят, то не факт, что там будет лучше. Мое состояние не для транспортировки", – пишет Сенцов.

Он также добавил, что не планирует прекращать голодовку, которая продолжается уже 87-й день.

"Никакие врачи меня не вылечат. Потому что я не болею, а голодаю и не собираюсь останавливаться. Всем спасибо! Всем большой привет! Слава Украине", – добавил Сенцов.

Кроме того, адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что главврач больницы в российском городе Лабытнанги угрожал украинскому политзаключенному привязать его и насильно напичкать медпрепаратами и искусственным питанием.

"Сенцов не верит в обеспечительные меры со стороны России. Ранее его привозили в гражданскую больницу для обследования и возможности помещения в медицинское учреждение гражданского типа. Главный врач, как узнал, кого к нему привезли, сказал, что привяжет Олега к больничной койке, напичкает его насильно медицинскими препаратами и искусственным питанием. Если же Олег будет отказываться, то трубу с искусственным питанием поставит в нос либо рот, на крайний случай – в задницу. Вот такие врачи в России бывают", – сообщает юрист.

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