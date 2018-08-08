Политика Премьер Гройсман приказал вычислять врагов и ликвидировать схемы в Укрзализныце

2018-08-09 08:09 237

Премьер Владимир Гройсман заявил о начале "вычисления" врагов и выводе ситуации в госкомпании Укрзализныця из состояния упадка.

"Компания-миллиардер, Укрзализныця была опутана всевозможными схемами и узлами. Начинаем отматывать, вычислять врагов и выводить ситуацию из состояния упадка", – сообщает пресс-служба Кабмина

По его словам, одновременно с обновлением фондов происходит и обновление управления Укрзализныцей, искоренение теневых сделок и ручного управления, которое наблюдалось в прошлые периоды.

У ГРОЙСМАНА ХОТЯТ ОТМЕНИТЬ ВСЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПОЕЗА СООБЩЕНИЕМ С РФ

Напомним, ранее Укрзализныця попала в скандал из-за закупок значков "Почетный железнодорожник" у Российких железных дорог. В связи с этим секретарь СНБО Александр Турчинов предложил ввести уголовную ответственность за госзакупки в России.

Позже стало известно о том, что филиал Укрзализныци заключил договор на покупку электромагнитных реле российской компании на сумму 10,443 млн грн.

В КИЕВЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРЕКРАТИТЬ АВТОБУСНОЕ СООБЩЕНИЕ С РОССИЕЙ