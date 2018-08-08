Политика Премьер Гройсман приказал вычислять врагов и ликвидировать схемы в Укрзализныце

2018-08-09 08:09 237

Премьер Владимир Гройсман заявил о начале "вычисления" врагов и выводе ситуации в госкомпании Укрзализныця из состояния упадка.

"Компания-миллиардер, Укрзализныця была опутана всевозможными схемами и узлами. Начинаем отматывать, вычислять врагов и выводить ситуацию из состояния упадка", – сообщает пресс-служба Кабмина

По его словам, одновременно с обновлением фондов происходит и обновление управления Укрзализныцей, искоренение теневых сделок и ручного управления, которое наблюдалось в прошлые периоды.

У ГРОЙСМАНА ХОТЯТ ОТМЕНИТЬ ВСЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПОЕЗА СООБЩЕНИЕМ С РФ

Напомним, ранее Укрзализныця попала в скандал из-за закупок значков "Почетный железнодорожник" у Российких железных дорог. В связи с этим секретарь СНБО Александр Турчинов предложил ввести уголовную ответственность за госзакупки в России.

Позже стало известно о том, что филиал Укрзализныци заключил договор на покупку электромагнитных реле российской компании на сумму 10,443 млн грн.

В КИЕВЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРЕКРАТИТЬ АВТОБУСНОЕ СООБЩЕНИЕ С РОССИЕЙ

Еще по теме

У Гройсмана решили в ЕСПЧ добиваться "человеческих условий" для узников Кремля

2018-08-08 09:40 537

В Киеве хотят прекратить автобусное сообщение с РФ

2018-08-07 21:00 834

В США максимально ужесточат меры по борьбе с российскими и иранскими хакерами

2018-08-07 08:11 369

Трамп заявил, что Хиллари Клинтон была в сговоре с РФ

2018-08-06 18:00 471

Еще новости в разделе "Политика"

Премьер Гройсман приказал вычислять врагов и ликвидировать схемы в Укрзализныце

2018-08-09 08:09 237

"Конец близок": сестра Сенцова рассказала страшную новость

2018-08-08 21:30 561

Последнее предупреждение: США пригрозили Украине из-за газа

2018-08-08 16:30 597

Стало известно, о чем Трамп и Путин договорились в Хельсинки за закрытыми дверями

2018-08-08 13:42 534
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Премьер Гройсман приказал вычислять врагов и ликвидировать схемы в Укрзализныце 2018-08-09 08:09 237
"Конец близок": сестра Сенцова рассказала страшную новость 2018-08-08 21:30 561
Последнее предупреждение: США пригрозили Украине из-за газа 2018-08-08 16:30 597
Стало известно, о чем Трамп и Путин договорились в Хельсинки за закрытыми дверями 2018-08-08 13:42 534

Лента

12:45 В аннексированном Севастополе поставили памятник Януковичу
12:13 Слетели погоны, звания и пособия - Как Минобороны наказало виновных в избиении солдата
КАРТА 11:44 Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет облачно, но жарко до +32°C
11:12 Испанский истребитель EF-2000 Typhoon случайно запустил боевую ракету в Эстонии
КАРТА 10:43 Число обстрелов в зоне ООС на Донбассе растет, в ВСУ есть потери и раненные
фото 10:11 Под Синельниково масштабное лобовое ДТП с участием автобуса - много пострадавших
фото 09:10 В Одесской области обнаружили целое поле, засаженное кустами конопли
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:42 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:09 Премьер Гройсман приказал вычислять врагов и ликвидировать схемы в Укрзализныце
22:00 Гражданин Украины прикидывался румыном, чтобы въехать в Евросоюз