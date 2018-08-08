Украина фото В Одесской области обнаружили целое поле, засаженное кустами конопли

2018-08-09 09:10 159

Полиция совместно с работниками отдела противодействия наркопреступности и пограничниками возле села Кислицы Одесской области обнаружила двухгектарное поле с более чем 20 тысячаси кустов конопли. 

"Во время обыска на указанной территории находился охранник и тракторист с техникой. Часть насаждений на то время уже была скошена, а поле выжженно. Сейчас правоохранители осуществляют изъятие остальных растений. Также проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к их посеву и выращиванию", - сообщил начальник отдела противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области Максим Бойко.

По ценам черного рынка стоимость растений составляет более 20 млн гривен.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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