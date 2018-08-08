Украинцев предупредили о серьезной сезонной опасности

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2018-08-08 21:00 369

 

В период с 8 по 13 августа аллергенные риски в Украине будут определять пыльца амброзии, полыни и злаков. Высокие и сверхвысокие концентрации пыльцевых зерен амброзии ожидаются на юге и юго-востоке страны, свидетельствуют данные Европейской аэроаллергенной сети (EAN).

В то же время, на Закарпатье амброзия может производить умеренное количество пыльцевых зерен, а на севере Украины, в центре и на западе концентрации этого аллергена будут низкими. А на всей территории Украины прогнозируются умеренные и высокие концентрации пыльцы полыни. Концентрации пыльцы злаков будут низкими в северной и центральной части страны, а на северо-востоке умеренная концентрация пыльцы. При этом на юге Украины концентрация этого аллергена минимальна.

Также в воздухе Украине в низких концентрациях наблюдается умеренноалергенная пыльца растений семей Амарантовые (лебеда, амарант), Астровые (ромашка, подсолнечник и им подобные цветы), Конопляные (конопля, хмель), пыльца подорожника и щавеля. В то же время пыльца малоалергенной крапивы в малых количествах ожидается в городах лесной и лесостепной зонах, на остальной территории ее концентрации будут низкими.

Дожди, которые местами прогнозируются на территории Украины, будут увеличивать в воздухе количество аскоспор, которые имеют аллергенные свойства. По информации ученых, в воздухе увеличилось количество спор шляпочных грибов, которые имеют низкую аллергенность, а также – эпикоккума.

Уровни альтернарии и кладоспориума остаются умеренными и высокими. А вот споры периконии, стемфилиума, плеосопры, ржавчинных и головневых грибов будут находиться в минимальных дозах.

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