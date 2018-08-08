Украина Гражданин Украины прикидывался румыном, чтобы въехать в Евросоюз

2018-08-08 22:00 231

Работники Бескидского отдела пограничной службы Польши задержали 41-летнего гражданина Украины, который использовал фальшивые румынские документы. Мужчина хотел уехать в Англию, а поддельные документы должны позволить ему свободно въехать по правилам, которые применяются к гражданам Европейского Союза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Инцидент произошел во вторник утром во время проверки пассажиров транспортного средства, которое въезжало в Польшу в автомобильном пункте пропуска в Корчевой.

"Пограничник обратил внимание на ошибки в элементах защиты румынского паспорта, который показал пассажир. Мужчина, желая подтвердить свою личность, представил дополнительно удостоверение личности, якобы выданное властями Румынии. Детальный контроль с использованием специализированного оборудования подтвердил, что оба документа поддельные", - сообщил Петр Закеляж с Бескидского отдела пограничной службы.

Во время проверки багажа иностранца пограничники обнаружили украинский паспорт с настоящими данными 41-летнего гражданина Украины.

Украинцу предъявлены обвинения в связи с попыткой незаконного пересечения границы с использованием поддельных документов. Мужчина признался, что хотел поехать на заработки в Великобританию.

В отношении гражданина Украины принято решение о лишении его свободы на один год с испытательным сроком на два года. Пограничная служба не позволила ему въехать в Польшу и отправила в Украину.

Напомним, суд в польском Люблине арестовал 36-летнюю украинку, Надежду К., которая родила ребенка в туалете на фабрике по переработке фруктов и овощей в Люблинском воеводстве и оставила его в пластиковом контейнере. Ребенка удалось спасти.