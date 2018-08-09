Украина В деле о нападении на Екатерину Гандзюк новый поворот - в ГПУ назвали организаторов

2018-08-09 14:15 270

Покушение на советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк было организовано сотрудниками правоохранительных и государственных органов.  

Об этом генпрокурор Юрий Луценко написал в комментарии к своему сообщению, отметив, что чиновники пользовались помощью сепаратистских организаций.

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Он также сообщил, что уголовное производство по этому делу прокуратура Херсонской области передала в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

"По факту покушения на убийство с особой жестокостью Гандзюк К.В., которое совершено по заказу сотрудников правоохранительных и государственных органов, при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в южном регионе страны", – говорится в тексте скриншота, обнародованного главой ГПУ. 

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