Курьезы фото "Дружеский жест" - депутат публично похлопал по ягодицам свою коллегу по партии

2018-08-10 21:35 213

Депутат Израильского Кнессета от партии "Авода" Эйтан Броши из партии "Сионистский лагерь", похлопал по ягодицам свою коллегу по партии Айлет Нахмиас-Вербин.

Точные обстоятельства неизвестны – известно только, что 68-летний Броши похлопал по заду 48-летнюю Нахмиас-Вербин. Позднее он заявил, что это был невинный "дружеский жест".

Как передает 9tv.co.il, Нахмиас-Вербин приняла извинения и оба договорились считать инцидент исчерпанным, однако феминистская секция "Сионистского лагеря" не смогла с этим примириться.

Сама "жертва похлопывания", по всей видимости, не хочет раздувать эту историю, в которой явно не было никакой сексуальной подоплеки, но под нажимом феминистского лобби ей пришлось написать философский пост о том, что она "приняла извинения, но это выглядит так, как будто все прошло очень просто и не было ничего серьезного, но на самом деле то, что я приняла извинения, не значит, что это было несерьезно".

Эксперты уверены, что феминистки будут оказывать давление на председателя партии Ави Габая, вынуждая его отправить Броши в отставку и грозя в ином случае юридическим преследованием.

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фото "Дружеский жест" - депутат публично похлопал по ягодицам свою коллегу по партии 2018-08-10 21:35 213
Twitter забанил 70-летнюю американку, которая ежедневно ставила тысячу постов про Трампа 2018-08-08 10:14 534
В ФРГ пенсионеры из дома престарелых массово сбежали на метал-фестиваль Wacken 2018-08-07 12:15 678
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