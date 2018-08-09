Украина Украина и Аргентина теперь могут арестовывать и передавать друг другу подозреваемых

2018-08-09 15:45 168

Глава Минюста Павел Петренко в рамках рабочего визита в Аргентину подписал три межгосударственных соглашения между Украиной и Аргентиной: о передаче осужденных лиц, о выдаче правонарушителей и о взаимной правовой помощи в уголовных делах.

"Отныне мы гарантируем возврат домой и привлечение к ответственности преступников, которые попытаются скрываться в Аргентине. Мы можем рассчитывать на правовую помощь и на получение важной информации от аргентинской стороны во время проведения следственных действий", - сообщил чиновник на своей странице в Facebook.

По его словам, подписанные документы должны обеспечить права граждан обеих стран, в том числе и тех, кто имел проблемы с законом, на территории Украины и Аргентины. Также договора должны повысить эффективность следственных действий в обеих странах.

"Такие документы Украина уже подписала фактически со всеми европейскими и большинством ведущих стран мира", - отметил он.

Договора о передаче осужденных лиц и выдаче преступников предусматривают, что Украина и Аргентина имеют все основания выдавать и требовать выдачи преступников, которых подозревают в совершении тех или иных преступлений, друг у друга по запросу правоохранительных органов.

Оба государства теперь могут арестовывать и передавать друг другу подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления (для судебного разбирательства), либо лиц, уже осуждённых судебными органами другого государства (для исполнения приговора). Когда такого документа не было между странами, Украина или Аргентина могли отказать друг другу в выдаче того или иного подозреваемого, ссылаясь на отсутствие договоренности между странами о выдаче преступников.

Документ о правовой помощи в уголовных делах подразумевает, что Аргентина и Украина обязуются оказывать друг другу самую широкую правовую помощь в целях сбора доказательств, получения показаний свидетелей, экспертов и обвиняемых лиц и т.п.