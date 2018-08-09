Украина Что случилось в иловайском "котле": в ООН сделали резкое заявление

2018-08-09 18:30 183

Во время трагических событий под Иловайском летом 2014 года все стороны совершали серьезные нарушения прав человека.

К такому выводу пришло Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), которое обнародовало доклад на эту тему, передает "Интерфакс-Украина".

"Случаи, задокументированные и проанализированные УВКПЧ в данном докладе, свидетельствуют о том, что во время боевых действий под Иловайском все стороны конфликта совершали серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права, а некоторые из нарушений, возможно, являются военными преступлениями", - говорится в документе.

Также подчеркивается, что украинская власть не в полной мере провела расследования преступлений под Иловайском.

УВКПЧ рекомендовало продолжить процесс ратификации Римского статута и внести изменения в Уголовный кодекс Украины, которые позволят осуществлять уголовное преследование международных преступлений на национальном уровне.

В свою очередь, правоохранителям Украины рекомендуют проводить беспристрастное расследование заявлений всех сторон о нарушении прав человека.