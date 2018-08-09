Украина Суд может отменить новые тарифы на проезд в Киеве

2018-08-09 21:30 276

 

18 июля 2018 года Окружной админсуд города Киева открыл производство по делу о повышении тарифов на проезд в киевском транспорте: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке. Подготовительное заседание назначено на 16 августа. Об этом сообщает "Юрлига".

"Истцы Сергей Каплин, Петр Тигунов, Сергей Юрчик требуют отмены распоряжения КГДА "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения" от 5 июля 2018 года № 1147", - говорится в сообщении. 18 июля суд также рассмотрел заявление об обеспечении иска: истцы просят приостановить действие обжалуемого распоряжения.

Истцы указали, что оно не было опубликовано для получения замечаний и предложений, что исключает возможность одобрения и принятия Киевской горадминистрацией проекта регуляторного акта. По их мнению, необходимость обеспечения иска обусловлена очевидной противоправностью указанного распоряжения, поскольку его действие влечет непосредственную опасность причинения ущерба правам и интересам не только истцов, но и других жителей и гостей города Киева, пользующихся общественным транспортом. Следствием принятия распоряжения является существенное подорожание с 14 июля 2018 года стоимости проезда на общественном транспорте.

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