Украина Супрун подарила украинцам еще одну неоценимую медицинскую услугу

2018-08-09 20:30 453

 

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала о бесплатной медицинской услуге, которую могут получить украинцы.

На своей странице в Фейсбуке Супрун написала, что семейный врач может бесплатно измерить окружность талии.

«Это может звучать смешно, но важно понимать, почему эта услуга нужна. Конечно, все мы привыкли обращать внимание на цифру, которую показывают весы. Это важно, однако через индивидуальные особенности тела, например, количество мышечной массы в организме, не всегда ваш общий вес является точным индикатором», - пишет Супрун. По ее словам, именно тот жир, который накапливается на талии человека, является самым опасным, поскольку окружает важные органы.

Чем больше такого жира, тем выше угроза развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, метаболического синдрома и инсульта. «Помните, что избыточный вес – это всегда проблемы со здоровьем. Лишние килограммы повышают риск появления многих опасных болезней. Следите за своим весом, будьте активны и питайтесь полноценно», - добавила Супрун.

Еще по теме

Супрун рассказала о бесплатных услугах семейного врача

2018-08-04 13:30 1017

Отравление грибами - симптомы, признаки и советы Минздрава по первой помощи

2018-07-30 15:16 507

Супрун рассказала, сколько времени нужно спать днем

2018-07-24 20:30 2406

Лечить не надо, пройдет само: Супрун о межпозвоночных грыжах

2018-07-18 20:30 1173

Еще новости в разделе "Украина"

Суд может отменить новые тарифы на проезд в Киеве

2018-08-09 21:30 276

Супрун подарила украинцам еще одну неоценимую медицинскую услугу

2018-08-09 20:30 453

Яд в тарелке: выяснилась вся правда о популярном блюде украинцев

2018-08-09 19:00 552

Что случилось в иловайском "котле": в ООН сделали резкое заявление

2018-08-09 18:30 420
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Суд может отменить новые тарифы на проезд в Киеве 2018-08-09 21:30 276
Супрун подарила украинцам еще одну неоценимую медицинскую услугу 2018-08-09 20:30 453
Яд в тарелке: выяснилась вся правда о популярном блюде украинцев 2018-08-09 19:00 552
Что случилось в иловайском "котле": в ООН сделали резкое заявление 2018-08-09 18:30 420

Лента

22:00 В России пообещали снять на видео "стабильное состояние" Сенцова
21:30 Суд может отменить новые тарифы на проезд в Киеве
21:00 "Лед тронулся": у Савченко анонсировали скорое освобождение
20:30 Супрун подарила украинцам еще одну неоценимую медицинскую услугу
20:00 Черный день для Путина: в России снова рухнул финансовый рынок
19:30 Украинская певица обвинила Леди Гагу в плагиате
19:00 Яд в тарелке: выяснилась вся правда о популярном блюде украинцев
18:30 Что случилось в иловайском "котле": в ООН сделали резкое заявление
18:00 В Украину движется адский зной: синоптик сообщила подробности
17:22 «Спинка вспотела?»: Коломойский пообещал рассказать СМИ, как Суркис давал взятки за право РФ принимать ЧМ-2018