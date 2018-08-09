Украина Супрун подарила украинцам еще одну неоценимую медицинскую услугу

2018-08-09 20:30 453

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала о бесплатной медицинской услуге, которую могут получить украинцы.

На своей странице в Фейсбуке Супрун написала, что семейный врач может бесплатно измерить окружность талии.

«Это может звучать смешно, но важно понимать, почему эта услуга нужна. Конечно, все мы привыкли обращать внимание на цифру, которую показывают весы. Это важно, однако через индивидуальные особенности тела, например, количество мышечной массы в организме, не всегда ваш общий вес является точным индикатором», - пишет Супрун. По ее словам, именно тот жир, который накапливается на талии человека, является самым опасным, поскольку окружает важные органы.

Чем больше такого жира, тем выше угроза развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, метаболического синдрома и инсульта. «Помните, что избыточный вес – это всегда проблемы со здоровьем. Лишние килограммы повышают риск появления многих опасных болезней. Следите за своим весом, будьте активны и питайтесь полноценно», - добавила Супрун.