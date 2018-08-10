Украина Сытник назвал число уволенных за нарушение присяги детективов НАБУ

2018-08-10 12:43 90

В связи с нарушением присяги с Национального антикоррупционного бюро уволили уже двух детективов.

Как сообщил директор НАБУ Артем Сытник в эфире Громадського, он не доволен решением Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которая вынесла выговор руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому.

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"До последнего мы считали, что решение по Холодницкому будет справедливым. Потому что это действительно грубые нарушения. Если бы такие действия были зафиксированы относительно детектива Антикоррупционного бюро, он был бы уволен, однозначно", - сказал директор НАБУ.

Также добавил, что в Бюро уже такие случаи имели место. Таким образом, уже уволили двух детективов.

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"При чем, один из них был начальником отдела. То есть, никто никого покрывать не будет. Относительно одного из них, почему-то, было решение о его восстановлении в должности, но апелляция еще не рассмотрела это решение", - говорит Сытник.

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