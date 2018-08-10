Украина Турчинов высказался о повышении зарплат военным

2018-08-11 12:30 264

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что достойное денежное обеспечение военнослужащих должно быть приоритетом для государства.

На этом он акцентировал во время пребывания в районе проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-служба СНБО.

В частности, как отмечается в сообщении, во время совещания с руководством Министерства обороны, командованием ООС, руководителями Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Национальной гвардии обсуждался вопрос улучшения материально-технического обеспечения военнослужащих ВСУ и других силовых структур, что, по словам Турчинова, необходимо для сохранения профессионального ядра армии и надежной защиты Украины.

Секретарь СНБО подчеркнул, что финансовое обеспечение солдат-контрактников и офицеров «должно приоритетно расти в сравнении с зарплатами чиновников и других получателей бюджетных средств».

«Сейчас идет формирование бюджета на следующий год, и, соответственно, подготовка Советом национальной безопасности и обороны оборонного бюджета страны, где этот вопрос должен быть четко отражен», — сказал Турчинов, добавив, что надеется на поддержку Верховной Радой оборонного бюджета страны на 2019 год.