Украина Грядет подорожание: украинцев предупредили о скачке цен

2018-08-12 10:00 678

 

Продовольственная пшеница за последнее время подорожала на 20-25%, что приведет к росту цен на хлеб.

Об этом рассказал руководитель кластера “Полесье” компании Ukrlandfarming Владимир Левкивский. По словам агрария, пшеница 2-го и 3-го класса уже существенно поднялась в цене. Одна из основных причин - обильные дожди на западной Украине.

“Если оценивать цену на рынке по продовольственной пшенице, то сейчас она уже подорожала на 20-25%. Когда в прошлом году пшеница 2-го или 3-го класса была 5,3-5,4 тыс. грн за 1 тонну, то сейчас она 6,6 тыс. грн”, - пояснил Левкивский.

При этом говорить о дальнейшем подорожании пока еще рано, ведь сейчас все зависит от государственного аграрного фонда.

“Посмотрим как будет развиваться ситуация, сейчас все зависит от государственного аграрного фонда, от закупок и тех объемов, которые будут осенью”, - подчеркнул аграрий.

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