Украина В Украине изменили правила поступления в магистратуру на юридические специальности

2018-08-14 08:10 183

Минобразования Украины изменило условия поступления в магистратуру на "Право" и "Международное право".

Как сообщила пресс-служба ведомства, более 2 тыс поступающих в магистратуру на "Право" и "Международное право" уже получили рекомендации к зачислению на бюджет, распределенные согласно широкому конкурсу.

"Впервые места в магистратуру юридических специальностей были предоставлены не в конкретные вузы, а "пойдут" за лучшими абитуриентами в выбранные ими университеты", - пояснили в ведомстве.

Рекомендации получили 1 тыс. 979 поступающих в магистратуру на "Право" и 69 – "Международное право". Их списки будут обнародованы приемными комиссиями вузов.

Рекомендованные к зачислению абитуриенты должны выполнить требования для зачисления и подать документы в университет до 18:00 18 августа, а само зачисление будет проходить до 18:00 20 августа.

Напомним, на поступление в высшие учебные заведения для получения образовательной степени бакалавра в 2018 году подали заявления 146 тыс. 85 абитуриентов. По итогам внешнего независимого оценивания 222 участника смогли получить максимальный балл за тест.

Еще по теме

Выезд ребенка за границу: в Минюсте озвучили новые правила

2018-08-01 21:00 858

Полиции дали право отлавливать авто на еврономерах, забирать права и проводить конфискацию

2018-07-05 07:00 1926

Украина отказалась от мелочи - как теперь будут округлять цены в магазинах

2018-07-02 08:11 2778

ПОЛНЫЙ СПИСОК В Украине установили жесткие ограничения на полеты дронов

2018-06-13 14:45 2263

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет облачно, но жарко до +35°C

2018-08-14 11:13 27

В Украине ограничат минимальную скорость интернета - должно быть не менее 30 Мбит/с

2018-08-14 09:40 579

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-08-14 08:39 465519

В Украине изменили правила поступления в магистратуру на юридические специальности

2018-08-14 08:10 183
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет облачно, но жарко до +35°C 2018-08-14 11:13 27
В Украине ограничат минимальную скорость интернета - должно быть не менее 30 Мбит/с 2018-08-14 09:40 579
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-08-14 08:39 465519
В Украине изменили правила поступления в магистратуру на юридические специальности 2018-08-14 08:10 183

Лента

КАРТА 11:13 Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет облачно, но жарко до +35°C
видео 10:41 Украинского чиновника силой накормили маргарином, который шел в детсады под видом масла
10:13 Антикорупционеров из АРМА подозревают в организации рейдерских схем - СМИ
10:12 Нардепы уже потратили на предвыборную рекламу более 150 миллионов
09:40 В Украине ограничат минимальную скорость интернета - должно быть не менее 30 Мбит/с
09:11 Экс-советница Трампа пояснила, зачем записывала секретные разговоры в Белом доме
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:10 В Украине изменили правила поступления в магистратуру на юридические специальности
22:00 Супрун рассказала, как снизить риск заболевания бронхиальной астмой
21:30 В Кабмине рассказали, что будет с ПриватБанком к 2022 году