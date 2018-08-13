Украина В Украине изменили правила поступления в магистратуру на юридические специальности

2018-08-14 08:10 183

Минобразования Украины изменило условия поступления в магистратуру на "Право" и "Международное право".

Как сообщила пресс-служба ведомства, более 2 тыс поступающих в магистратуру на "Право" и "Международное право" уже получили рекомендации к зачислению на бюджет, распределенные согласно широкому конкурсу.

"Впервые места в магистратуру юридических специальностей были предоставлены не в конкретные вузы, а "пойдут" за лучшими абитуриентами в выбранные ими университеты", - пояснили в ведомстве.

Рекомендации получили 1 тыс. 979 поступающих в магистратуру на "Право" и 69 – "Международное право". Их списки будут обнародованы приемными комиссиями вузов.

Рекомендованные к зачислению абитуриенты должны выполнить требования для зачисления и подать документы в университет до 18:00 18 августа, а само зачисление будет проходить до 18:00 20 августа.

Напомним, на поступление в высшие учебные заведения для получения образовательной степени бакалавра в 2018 году подали заявления 146 тыс. 85 абитуриентов. По итогам внешнего независимого оценивания 222 участника смогли получить максимальный балл за тест.