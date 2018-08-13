Украина Стало известно, насколько будет отличаться цена на билеты между поездами разных классов

2018-08-14 16:30 162

 

После разделения украинских поездов на классы стоимость билета на поезд класса комфорт будет в два с половиной раза выше, чем на поезд, следующий по аналогичному маршруту, класса эконом.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования Укрзализныци Александр Красноштан.

«[Стоимость билета] класса комфорт может быть в два с половиной раза выше, стандарт — до двух. Есть много критериев, по которым мы устанавливаем [цену]», — сообщил он.

Напомним, что к концу лета Укрзализныця планирует разделить поезда на три класса. В соответствии с классом поезда, будет формироваться цена на билет.

В классе комфорт будут ездить вагоны не старше 10 лет, или те, которые прошли капитальный ремонт. Поезда класса комфорт будут предлагать купе и СВ. В категорию стандарт войдут вагоны, которые эксплуатируют не более 15 лет. В эконом попадут вагоны с более долгим сроком эксплуатации.

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