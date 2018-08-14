Украина КАРТА Пользуясь перемирием, сепаратисты усиленно ввозят на Донбасс оружие и боеприпасы

2018-08-14 13:15 156

Представители ОБСЕ зафиксировали наличие у сепаратистов на Донбассе 18 буксировочных гаубиц и почти 775 ящиков с боеприпасами разных калибров и снарядами. 

Как указано в официальном отчете миссии, в районе севернее населенного пункта Хрустальный с помощью беспилотного летательного аппарата было зафиксировано нахождение 18 буксировочных гаубиц (восемь 2А36 Гиацинт-Б, 152-мм и десять 2А65 Мста-Б, 152-мм), "находящихся за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных украинскому правительству районах Луганской области".

Представители СММ ОБСЕ отмечают, что тот же беспилотник на другом объекте сепаратистов обнаружил один подвижной разведывательный пункт (ПРП-4 Нард) и 775 ящиков для боеприпасов, а также 118 ящиков для снарядов РСЗО (БМ-21).

В СММ ОБСЕ подтверждают наличие отведения вооружений, но вместе с тем, наблюдатели беспилотниками дальнего радиуса действия фиксируют к северу от н. п. Хрустальный реактивные системы залпового огня (РСЗО, БМ-21 Град, 122-мм), что является нарушением линий отвода.

Также 1наблюдателями был зафиксирован 4 РСЗО (БМ-21) у н. п. Новоамвросиевское.

В миссии подчеркнули, что члены незаконных вооруженных формирований систематически мешают работе наблюдателей, запрещают им доступ к объектам мониторинга, пользуясь "перемирием", усиленно ввозят на Донбасс оружие и боеприпасы.

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