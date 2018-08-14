Украина Суд обязал Насирова носить электронный браслет и сдать загранпаспорта

2018-08-14 14:16 162

Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения бывшему главе Госфискальной службы Роману Насирову.

Как сообщает "Громадське", суд обязал Насирова еще два месяца носить электронный браслет, сдать на хранение загранпаспорта, не покидать без разрешения Киевскую область, не общаться с другими фигурантами производства и появляться по первому вызову суда или правоохранителей.

Насиров обязан носить электронный браслет и выполнять все возложенные на него обязанности до 11 октября.

Таким образом, суд удовлетворил просьбу прокуратуры.

Заседание по делу бывшего главы ГФС Романа Насирова прерывали из-за анонимного сообщения о минировании помещения Шевченковского райсуда Киева, где слушается дело.

Напомним, 13 августа истек срок меры пресечения Насирову в виде 100 миллионов гривен залога. Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что обвинительный акт Насирову могут зачитывать в суде более 20 месяцев из-за его большого объема.