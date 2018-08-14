Украина Луганские сепаратисты складывают оружие и сдаются украинским властям

2018-08-15 10:41 231

В Луганской области родственники боевика "ЛДНР" связались с полицией и сообщили, что он хочет вернуться в Украину.

Как сообщает полиция Луганской области, боевик собирался вернуться на подконтрольную правительству Украины территорию по программе СБУ "Тебя ждут дома".

Полицейские вместе с сотрудниками СБУ помогли мужчине пересечь серую зону и встретили 40-летнего уроженца Донецкой области неподалеку от линии разграничения.

"Мужчина рассказал, что в декабре 2014 года из-за сложного материального положения и "благодаря" пропаганде РФ вступил в одно из подразделений так называемой "Народной милиции ЛНР" в г. Алчевск. Во время службы мужчина занимался охраной складов и подразделения", - говорится в сообщении ведомства.

Они добавили, что в мае 2015 года, после постоянных споров с руководство он переехал в Донецк, где все еще был частью "комендантского взвода" местных бандформирований. Здесь он охранял территории части и выезжал в составе патруля для проверки других подразделений "ДНР". Мужчина уволился со службы из-за проблем со здоровьем, но уже после курса лечения вернулся на службу и вступил в ряды так называемых "внутренних войск ДНР".

КАРТА: ТЕРРОРИСТЫ ДОНБАССА ОБСТРЕЛИВАЮТ ПОЗИЦИИ ВСУ ИЗ ТЯЖЕЛОГО ВООРУЖЕНИЯ

"Во время службы мужчина разочаровался в идеях боевиков и, поняв, что служит в составе незаконных вооруженных формирований, решил покинуть ряды бандформирования и вернуться на подконтрольную правительству Украины территорию", - добавили в полиции.

Сейчас открыто уголовное производство по ст. 260 ("Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований") УК Украины. Дальнейшую судьбу мужчины решит суд.

Напомним, программа "Тебя ждут дома" действует с 18 августа 2015 года. Она рассчитана на возвращение на подконтрольную правительству Украины территорию и освобождение от криминальной ответственности граждан, которые добровольно отказались от участия в вооруженных формированиях боевиков. За время существования программы ею уже воспользовались 200 человек.