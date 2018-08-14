Политика В Норвегии известный министр и политик ушел в отставку из-за поездки в Иран

2018-08-15 12:15 207

Министр рыбного хозяйства Норвегии Пер Сандберг ушел в отставку и оставил свой пост заместителя главы Партии прогресса (FrP) из-за скандала с нарушением правил безопасности во время поездки в Иран. 

"Были взлеты и падения, и я горжусь тем, что помог превратить Партию прогресса в большую и сильную организацию. Теперь, однако, настало время пойти дальше, сделать что-то еще и получить возможность больше времени уделять личной жизни", - заявил Сандберг.

Как сообщает NRK, Сандберг нарушил правила безопасности, когда 58-летний министр и его 28-летняя подруга Летнес посетили Иран в июле.

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Он не уведомил заранее о поездке ни собственное министерство, ни кабинет министров. Также взял в путешествие служебный телефон, содержащий закрытую государственную информацию.

Летнес - экс-участница многих конкурсов красоты, но теперь занимается рыбным бизнесом. Она имеет норвежскую резиденцию и отрицает какие-либо связи с исламистским правительством Ирана. Сообщается, что норвежская разведка занялась расследованием ее деятельности в настоящее время.

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