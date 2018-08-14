Курьезы видео Украинского чиновника силой накормили маргарином, который шел в детсады под видом масла

2018-08-14 10:41 729

В Мелитополе Запорожской области активисты нагрянули в гости к начальнику местного управления образования Игорю Елисееву и досыта угостили его опасным маргарином, который шел в детсады города.

По словам общественных деятелей, к ним массово обратились родители детей, которые отравились в детском саду маслом. На руках у людей было заключение экспертов, что так называемое масло содержит немолочные жиры (а именно 100% от общего содержания жира). Проще говоря, малышей кормят маргарином вместо сливочного масла.

Игорь Елисеев начал было традиционно вопить, что над этой проблемой работает специально созданная комиссия, а "масло" якобы опечатан и делом занялись в прокуратуре. По его словам, результатов ждать придется целый месяц.

Активисты ответили, что дети не могут ждать столько времени. После этого несколько человек удерживали силой Елисеева, пока другие его "кормили" тем самым "маслом". Чиновник возмущался, плакал и грозился вызвать полицию, однако все же не решился это делать в присутствии "гостей".

Теперь Елисеев также, как и родители пострадавших ребятишек, будет с большим нетерпением ждать выводы экспертов по "маслу" и наверняка впоследствии примет необходимые меры. Ато ведь не ровен час снова придется "дегустировать".