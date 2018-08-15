Политика Эрдоган не шутит! Турция резко повысила пошлины на ряд товаров из США

2018-08-17 13:15 153

Турция резко повысила пошлины на ряд американских товаров. Соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Отмечается, что такое решение было принято в ответ на санкции США. Соответствующий документ уже опубликован в официальном издании Турции.

НЕУВАЖЕНИЕ К ТУРЦИИ МОЖЕТ ОЧЕНЬ ДОРОГО СТОИТЬ ВАШИНГТОНУ, - ЭРДОГАН

Так, согласно документу, повышены пошлины на импортируемые из Соединенных Штатов табачные изделия на 60%, алкоголь на 140%, автомобили до 120%, косметические изделия до 60%, рис на 50%, фрукты на 20%.

Пошлины повышены также на ряд других американских товаров.