Неуважение к Турции может очень дорого стоить Вашингтону Реджеп Тайип Эрдоган

2018-08-14 12:40 217

На протяжении последних шести десятилетий Турция и США являются стратегическими партнерами и союзниками по НАТО. Обе наши страны плечом к плечу противостояли общим вызовам во время холодной войны и после нее.

На протяжении многих лет Турция спешила на помощь Америке, когда это было необходимо. Наши военнослужащие — мужчины и женщины — вместе проливали кровь в Корее. В 1962 году администрация Кеннеди смогла заставить советы вывести ракеты с Кубы, убрав ракеты "Юпитер" из Италии и Турции. После терактов 11 сентября, когда Вашингтон рассчитывал, что его друзья и союзники нанесут злу ответный удар, мы направили свои войска в Афганистан, чтобы помочь выполнить там миссию НАТО.

Однако Соединенные Штаты неоднократно и последовательно проявляли неуважение и непонимание проблем турецкого народа. В последние годы наше партнерство испытывалось на прочность разногласиями. К сожалению, наши усилия по обращению вспять этой опасной тенденции оказались тщетными. Если Соединенные Штаты не начнут уважать суверенитет Турции и не докажут, что осознают угрозы, с которыми сталкивается наша страна, наше партнерство может оказаться под угрозой.

15 июля 2016 года Турция подверглась нападению членов теневой группы во главе с Фетхуллахом Гюленом, который из комплекса в сельской местности Пенсильвании руководит своей организацией, официально именуемой моим правительством как Террористическая организация Фетхуллаха. Гюленисты пытались устроить кровавый переворот против моего правительства. В ту ночь миллионы простых граждан бросились на улицы из чувства патриотизма, подобного тому, что американский народ, несомненно, испытал после Перл-Харбора и терактов 11сентября.

Безвинные жертвы, 251 человек, включая Эрола Олкока, моего давнего руководителя кампании и дорогого друга, а также его сына Абдуллу Тайипа Олкока, заплатили самую высокую цену за свободу нашей страны. Если бы успех сопутствовал эскадрону смерти, который пришел за мной и моей семьей, к ним бы присоединился и я.

Турецкий народ ожидал, что Соединенные Штаты безоговорочно осудят атаку и выразят солидарность с избранным руководством Турции. Это было не так. Реакция Соединенных Штатов была далеко не удовлетворительной. Вместо того чтобы присоединиться к турецкой демократии, официальные лица Соединенных Штатов осторожно призвали к "стабильности, миру и преемственности внутри Турции". Что еще хуже, не было никакого прогресса в отношении просьбы Турции о выдаче Фетхуллаха Гюлена в соответствии с двусторонним договором.

Еще одна причина для разочарования касается партнерства между Соединенными Штатами и P.Y.D./Y.P.G. (курдские Отряды народной самообороны/Отряды женской самообороны), сирийским филиалом Рабочей партии Курдистана — вооруженной группой, которая несет ответственность за гибель тысяч граждан Турции с 1984 года и считается в США террористической группировкой. По оценкам турецких властей, в последние годы Вашингтон использовал пять тысяч фур и две тысячи грузовых самолетов для доставки оружия P.Y.D./Y.P.G.

Мое правительство неоднократно делилось нашими озабоченностями с американскими официальными лицами по поводу их решения обучать и снабжать союзников Рабочей партии Курдистана в Сирии. К сожалению, наши слова не были услышаны, и американское оружие в конечном итоге было использовано против гражданских лиц и сотрудников наших сил безопасности в Сирии, Ираке и Турции.

На протяжении последних недель Соединенные Штаты предприняли ряд шагов по эскалации напряженности в отношениях с Турцией, сославшись на арест турецкой полицией американского гражданина Эндрю Брансона по обвинению в пособничестве террористической организации. Вместо того чтобы уважать судебный процесс, к чему я настоятельно призывал президента Трампа в ходе наших многочисленных встреч и бесед, Соединенные Штаты выступили с вопиющими угрозами в адрес дружественной нации и приступили к введению санкций в отношении нескольких членов моего кабинета. Это решение оказалось неприемлемым, иррациональным и, в конечном счете, пагубным для нашей давней дружбы.

Чтобы донести, что Турция не реагирует на угрозы, мы ответили санкциями в отношении нескольких американских чиновников. Двигаясь вперед, мы будем придерживаться того же принципа: попытки заставить мое правительство вмешаться в судебный процесс противоречат нашей Конституции и нашим общим демократическим ценностям.

Турция неоднократно заявляла, что она позаботится о себе сама, если Соединенные Штаты откажутся выслушать. В 1970-х годах турецкое правительство, несмотря на возражения Вашингтона, вмешалось, чтобы предотвратить массовые убийства этнических турок греками-киприотами. Совсем недавно неспособность Вашингтона осознать серьезность наших опасений в отношении угроз национальной безопасности, исходящих из Северной Сирии, привела к двум военным вторжениям, которые отрезали так называемому "Исламскому государству" доступ к границам НАТО и вывели боевиков Y.P.G. из города Африн. Также, как и в этих случаях, мы будем предпринимать необходимые шаги для защиты наших национальных интересов.

В то время, когда зло продолжает оставаться незамеченным по всему миру, односторонние действия против Турции со стороны Соединенных Штатов — нашего союзника на протяжении десятилетий — будут лишь подрывать американские интересы и безопасность. Пока не поздно, Вашингтон должен отказаться от ошибочного представления о том, что наши отношения могут быть асимметричными, и смириться с тем, что у Турции есть альтернативы. Неспособность обратить вспять эту тенденцию одностороннего подхода и неуважения потребует от нас поиска новых друзей и союзников.

Оригинал на сайте The New York Times