Украина В МВД назвали нелегалов угрозой госбезопасности

2018-08-15 17:00 201

 

Увеличение притока нелегальных мигрантов в Украину становится угрозой для государственной безопасности. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.

По словам Ярового, массовый приток нелегальных мигрантов является критическим. Только в течение двух недель на территории Украины обнаружили 1167 нелегальных мигрантов. В отношении большинства из них принято решение о принудительном выдворении из Украины.

В то же время в Государственной миграционной службе уверены, что число нелегалов не сократится. По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, для противодействия нелегальной миграции к патрулированию приграничных территорий будут привлекаться полицейские.

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