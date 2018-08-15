Украина В МВД назвали нелегалов угрозой госбезопасности

2018-08-15 17:00 201

Увеличение притока нелегальных мигрантов в Украину становится угрозой для государственной безопасности. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.

По словам Ярового, массовый приток нелегальных мигрантов является критическим. Только в течение двух недель на территории Украины обнаружили 1167 нелегальных мигрантов. В отношении большинства из них принято решение о принудительном выдворении из Украины.

В то же время в Государственной миграционной службе уверены, что число нелегалов не сократится. По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, для противодействия нелегальной миграции к патрулированию приграничных территорий будут привлекаться полицейские.