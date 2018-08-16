У Гройсмана отчитались по совершенным за год коррупционным преступлениям

За прошлый год было вынесено около 1700 приговоров против лиц, которые совершили коррупционные преступления. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко у себя в Twitter.
Он добавил, что 800 человек уже привлечены к ответственности.
"Из этих 1700 приговоров – 800 людей уже сидят в тюрьмам", - заверил министр.
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Напомним, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с начала 2018 года суды вынесли почти 200 приговоров по делам о взяточничестве.