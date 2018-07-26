ПОЗИТИВ НАКРЫЛСЯ БОРДОМ Янина Соколовская

2018-08-16 10:32 5490

Как причудливо тасуется колода! Оказывается, Секретариат Кабинета Министров провел тендер на освещение позитивов своей деятельности (!). Оказывается, они есть (!!).

И уж совершенно неожиданно эту сложную задачу (поиск позитивов у правительства и их увековечивание) поручили выполнять #ОРТ_медиа и коммерческой структуре, за которой маячит борода Игоря Коломойского - Довире Аутдор.

То есть ОРТ с приветом из России и Довира с приветом от женевского Коломойского оказались на службе почти что у Родины - у премьера Украины.

В итоге областные центры Украины накроются 600-ми билбордами о правительстве - великом и прекрасном.

А в связи с тем, что языки у нас злые, они рассказывают, что в Ивано-Франковске появились борды о том, что у франковчан есть шанс на выплату аж 700 грн субсидий. Это при цене-то каждого борда, на порядок большей всех субсидий, вместе взятых.

На том же злом языке крутятся вопросы Гройсману:

- сколько денег вы отдадите в руки ОРТ и Коломойского вместо того, чтоб их потратить на субсидии?

- вы уверены, что ваша гордыня вас спасет?

и П.С. Я смеялась над развешанными в Одессе бордами местных властей о том, что они отремонтировали Потемкинскую лестницу. Смеялась потому, что это не их победа, а их работа.

Но 700 грн. Гройсмана явно превзошли этот одесский креатив. Теперь он нервно курит на починенной Потемкинской лестнице.