Политика Вашингтон потребовал, чтобы Путин вывел войска с Донбасса и Крыма

2018-08-17 15:45 210

Государственный департамент США призвал Россию вывести свои силы с территории Украины.

Как сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Ноерт в Twitter, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ недавно зафиксировала четыре новые российские электронные системы ведения войны.

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"Это еще одно доказательство того, что российские военные организуют конфликт на Донбассе. Россия должна полностью выполнить минские соглашения и вывести свои силы из Украины", - отметила представитель Госдепа.