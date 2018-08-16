Политика Вашингтон потребовал, чтобы Путин вывел войска с Донбасса и Крыма

2018-08-17 15:45 210

Государственный департамент США призвал Россию вывести свои силы с территории Украины.

Как сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Ноерт в Twitter, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ недавно зафиксировала четыре новые российские электронные системы ведения войны.

ОБСЕ ЗАФИКСИРОВАЛ НА ДОНБАССЕ МАССОВОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ

"Это еще одно доказательство того, что российские военные организуют конфликт на Донбассе. Россия должна полностью выполнить минские соглашения и вывести свои силы из Украины", - отметила представитель Госдепа.

 

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