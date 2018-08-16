Украина Наличный курс доллара достиг 28 гривен

2018-08-16 16:24 84

 

В столичных обменниках американскую валюту уже продают по 28 гривен, а в банках доллар еще можно купить за 27,70.

За полдня 16 августа курс доллара вырос на 10 копеек и достиг 27,75-27,85 грн./$, пишет ubr.ua.

Минимальная стоимость не опускается ниже 27,70 грн./$: ее ставят несколько небольших банков. А максимальный ценник на продаже достиг в банках 27,99 грн./$ (Правэкс-Банк), а в небанковских обменниках - 28,0 грн./$.

При этом выкупали валюту у людей в широких рамках - 26,90-27,77 грн./$.

Наличные расценки двигаются вслед за межбанком, где на открытии торгов котировки поднялись на 5 копеек - до 27,61-27,63 грн./$, а после подскочили сразу на 22 копейки.

Утром некоторые казначеи неофициально признавали спекулятивное придерживание экспортерами валютной выручки. В расчете на курсовую игру и подорожание валюты.

На старте торгов Нацбанк не заявлял о продажах доллара, однако после пару раз появлялся в Matching и продавал валюту по 27,66-27,68 грн./$. По разным оценкам, совокупно реализовал около $20 млн.

Отметим, Нацбанк на 16 августа незначительно укрепил курс гривны – до 27,44 гривен за доллар.

Ранее в НБУ объяснили рост доллара с середины лета, а не в августе или в сентябре, как в предыдущие годы.

В свою очередь эксперты считают, что Нацбанк намерен опустить курс гривны до 30за доллар, а в случае неполучения транша МВФ – до 32 и больше.

Еще по теме

Курс доллара в Украине пробил психологическую отметку

2018-08-02 19:00 2190

НБУ объяснил причины падения курса гривни

2018-07-31 17:00 1545

Стало известно, почему в июле подорожал доллар и снова обесценилась гривна

2018-07-31 08:10 1542

Украинцев предупредили о взлете курса доллара

2018-07-30 19:30 1923

Еще новости в разделе "Украина"

Муженко: ВСУ готовы применить Javelin

2018-08-16 16:57 51

В КГГА объяснили, почему впервые затопило Крещатик

2018-08-16 16:46 78

ВСУ вернули 15 квадратных км Донбасса - Наев

2018-08-16 16:27 87

Наличный курс доллара достиг 28 гривен

2018-08-16 16:24 84
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Муженко: ВСУ готовы применить Javelin 2018-08-16 16:57 51
В КГГА объяснили, почему впервые затопило Крещатик 2018-08-16 16:46 78
ВСУ вернули 15 квадратных км Донбасса - Наев 2018-08-16 16:27 87
Наличный курс доллара достиг 28 гривен 2018-08-16 16:24 84

Лента

16:57 Муженко: ВСУ готовы применить Javelin
16:55 Стало известно, когда и где состоится бой Усик - Белью
16:52 В Украине предложили построить железную дорогу от Китая до ЕС в обход России
16:48 Доллар будет по 30 и даже новый транш МВФ не поможет – мнения экспертов
16:46 В КГГА объяснили, почему впервые затопило Крещатик
16:43 В Крыму заявили, что запустят паромное сообщение с Турцией
16:40 В УЕФА назвали страну, где пройдет матч за Суперкубок-2019
16:37 Порошенко рассказал, что Меркель "скоординировала позиции" с ним накануне встречи с Путиным
16:33 Омелян заявил, что в Москву будут ходить только медведи
16:30 Обрушение моста в Генуе: под завалами могут оставаться десятки людей