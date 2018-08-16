Украина Муженко: ВСУ готовы применить Javelin

2018-08-16 21:00 225

 

Украинские военные готовы к использованию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, предоставленных Украине в рамках военной помощи США в ответ на агрессию России.

Об этом в интервью BBC Украина рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

"Подразделение, у которого на вооружении Javelin, прошло обучение и готово их использовать", - заявил он.

При этом Муженко отметил, что помимо американских ПТРК существенную роль в обороноспособности страны играют также ракетные комплексы украинского производства.

"Что касается современных образцов вооружения, то ситуация существенно улучшилась благодаря новейшим средствам отечественного производства. Появляются на вооружении комплексы Корсар, Стугна, до конца текущего года мы планируем существенно улучшить эффективность системы противотанкового огня", - отметил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые испытали ракетные комплексы Javelin.

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