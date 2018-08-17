Украина Как будут проверять получателей субсидий: украинцам объяснили

2018-08-19 10:30 246

В Министерстве социальной политики приняли решение пересчитать и проверить всех граждан, которые получают субсидии. С этого года помощь будут выдавать только тем, кто действительно нуждается в ней. Об этом сообщил эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук, передает «На Пенсии».

По его словам, правительство постепенно начало избавляться от хаоса в сфере субсидий.

«В частности, уже с января 2019-го состоится монетизация льгот, а пока есть возможность проверять людей с помощью электронного реестра», — сказал эксперт.

Также он добавил, что из более шести миллионов субсидиантов только 920 тысяч предоставили нулевые декларации.