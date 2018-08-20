Украина фото + видео Патрульный Prius в Сумах влетел в толпу пешеходов на тротуаре - много пострадавших

2018-08-20 09:11 207

В минувшее воскресенье в Сумах произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, который вылетел на тротуар с пешеходами. В результате пострадали, по меньшей мере, пять человек.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Сумской области, авария произошла на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская.

В полиции рассказали, что экипаж патрульной полиции получил сообщение о разбойном нападении.

"По дороге на место происшествия водитель автомобиля Audi A4, который двигался на зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю патрульной полиции, который двигался с включенным специальным звуковым сигналом и с маячками синего и красного цвета, после чего произошло столкновение автомобилей. Далее автомобиль Toyota Prius отбросило на обочину, где он совершил наезд на пешеходов", - говорится в сообщении.

 Предварительно установлено, что в результате ДТП телесные повреждения получили пять граждан, среди которых сотрудница патрульной полиции, которую спасателям пришлось вызволять из автомобиля.

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