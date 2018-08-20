Украина видео Масштабное ДТП на Новоирпенской трассе: четверо погибших, трое в тяжелом состоянии

2018-08-20 10:41 144

В результате дорожно-транспортного происшествия на Новоирпенской трассе под Киевом погибли четыре человека, еще трое находятся в тяжелом состоянии.

"Водитель внедорожника Suzuki резко развернулся в направлении города Ирпень. Автомобиль пересек двойную сплошную линию, поэтому достаточно времени, чтобы отреагировать на ситуацию у водителя Citroen не было. В течение 40 минут водитель Citroen еще был жив, однако от полученных травм умер на месте", - сообщает 112 Украина.

По данным полиции, из пяти пассажиров Suzuki погибли две женщины, еще трое парней в больнице. Из пассажиров Citroen погибли два парня.