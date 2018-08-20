Украина видео Около горсовета Харькова застрелили полицейского - копы открыли ответный огонь

2018-08-20 10:12 186

Сегодня возле здания горсовета Харькова произошла перестрелка. Прибывший по адресу полицейский патруль увидел раненого охранника, рядом с которым стоял мужчина. Увидев копов, тот открыл по патрульным, ранив полицейского.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, патрульные применили табельное оружие и обезвредили нападающего.

Сейчас его личность устанавливается. В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник горсовета и полицейский. Несмотря на усилия медиков полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильно тяжелом состоянии.

Следователи открыли уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко, мотивы нападавшего пока не установлены, изучается несколько версий.

"Одна из них, это то, что нападение спровоцировано какими то действиями городских властей по отношению к застреленному преступнику или членам его семьи. Другая версия касается возможных психических отклонений усиленных употреблением алкоголя или наркотиков. Взяты образцы для анализа на этот счет. О том что нападавший был не в себе, свидетельствует тот факт, что он стрелял не только в охранников городского совета и полицейских, но и просто по колесам проезжавшего мимо автомобиля Шкода Октавия", - пишет Геращенко.