Курьезы видео У берегов Хорватии подобрали туристку, которая днем ранее выпала за борт круизного лайнера

2018-08-20 18:34 138

Гражданка Великобритании упала за борт круизного лайнера в Адриатическом море и провела в воде 10 часов. Ее спасла береговая охрана Хорватии, доставив в больницу города Пула.

По данным AP, 46-летняя британка выпала из круизного судна Norwegian Star, который направлялся в Венецию, примерно в 95 километрах от побережья Хорватии незадолго до полуночи.

Хорватский спасательный корабль обнаружил женщину только на следующий день, примерно в 1,3 км от места, где она упала.

Потерпевшая не пояснила, почему выпала за борт корабля. Капитан хорватского корабля Ловре Орескович заявил, что женщина была истощена. О происшествии проинформировали также посольство Великобритании в Хорватии.